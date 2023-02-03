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Общество

В Псковской области утвержден план противопаводковых действий

В Псковской области региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности утвердила план противопаводковых действий на весну 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор области — председатель региональной комиссии по ЧС и пожарной безопасности Михаил Ведерников.

Документ опубликован на официальном портале нормативной правовой информации Псковской области. Главам муниципальных образований региона, согласно распоряжению, поручено проанализировать ситуацию на местном уровне, организовать контроль над паводковыми процессами, обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

Рекомендации по организации противопаводковых действий и эффективного межведомственного взаимодействия даны ресурсоснабжающим предприятиям, Главному управлению МЧС России по Псковской области и ряду других профильных организаций.

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