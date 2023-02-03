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Общество

В России предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников

Принудительно «чипировать» любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для «безопасности», считает необходимым член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев из партии «Единая Россия».

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам, предлагаю в принудительном порядке «чипировать», - заявил Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

По словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить «группу риска» - тех, кто выезжал, выезжает и имеет желание выехать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками - «для их же собственной безопасности», поскольку «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки», а также запугивая и подводя «под определённые преступления против своей страны».

«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека», - резюмировал он.

Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации.

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