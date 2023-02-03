На опасного паразита в псковском водоеме жалуются рыбаки

13:00, 03 февраля 2023, ПАИ

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Псковские рыбаки жалуются на ленточного червя солитера в рыбе из Чудского озера, об этом любители рыбной ловли написали в комментариях под одним из постов в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской».

«Были на заливе, плотва 50% с солитером. Пробовали в нескольких местах», – написал в комментариях один из рыбаков.

Как рассказали корреспонденту ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области, солитер встречается в хищной рыбе, такой как щука, налим, ерш и другой. Плотва же и другая пресноводная рыба из семейства карповых страдает от лигулеза, который не так опасен для человека, как солитер.

«Солитера там нет (в Чудском озере. - Прим. ПАИ), там есть лигулез. А это безопасный паразит для человека. Вреда для человека он не приносит», - сказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Но при этом рыбу, зараженную лигулезом, следует подвергнуть простой термической обработке. Такая мера считается основной. Слабо прожаренную, сырую или необработанную рыбу употреблять в пищу запрещено. Иначе паразит может попасть в организм человека. Во время термальной обработки, чтобы лигулез у рыбы полностью устранить, должна выдерживаться температура не менее 50 градусов. Такая мера позволит предотвратить развитие гельминтов.

Помимо этого, в комитете рассказали, что охлажденная хищная рыба из местных водоемов запрещена к реализации, так как высока вероятность того, что она заражена солитером. Для того чтобы обезопасить рыбу, следует заморозить ее при температуре -18 градусов на три дня. При такой обработке личинки червя умирают и рыба становится пригодной для употребления в пищу. Но, к сожалению, такую процедуру не всегда проводят правильно, поэтому всегда остается риск заражения паразитом.