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Как поступить в Академию Репина, обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная международной творческой экспедиции «Псков – 2023», проходит в медиацентре ПАИ.

Как проходят зимние пленэры в Псковской области, где будут экспонироваться работы по их итогам, каким должен быть уровень выпускников псковских детских школ искусств и художественных школ, чтобы поступить в Академию имени Репина, какие требования к поступлению?

На эти темы разговаривают с доктором искусствоведения, деканом факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств, профессором Светланой Грачевой, заслуженным художником РФ, академиком РАХ, профессором, деканом факультета живописи Александром Чувиным, деканом факультета архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств, доцентом кафедры архитектуры, архитектором-художником, членом Союза архитекторов, действительным членом ИКОМОС Николаем Смелковым, деканом факультета графики Санкт-Петербургской академии художеств, доцентом Максимом Раздобурдиным, руководителем отдела по работе с иностранными обучающимися академии художеств, приглашенным профессором Северо-Западного университета национальностей провинции Ганьсу (Китай) Константином Бекетовым, художником и предпринимателем, организатором проекта творческой экспедиции художников «Псков-2023», основателем арт-резиденции «Кебь» Андреем Мартьяновым.    

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