Звезда сериала «Сваты» побывала в Псково-Печерском монастыре

13:17, 03 февраля 2023, ПАИ

Народная артистка России Татьяна Кравченко побывала в Псково-Печерском монастыре, сообщает «Комсомольская правда – Псков».

В обители актриса побывала 3 февраля накануне гастролей в Пскове.

Зрителям Татьяна Кравченко знакома по ролям в фильмах «Ширли-мырли» и «Не валяй дурака…», но особая популярность к ней пришла после роли Валюхи в сериале «Сваты».

«Татьяна Эдуардовна неоднократно была в Псковской области на гастролях. Сложно сосчитать, сколько раз мы приезжали к вам в гости. Сегодня сразу же после ночного поезда она завезла вещи в гостиницу и поехала в Псково-Печерский монастырь. Нужно отметить, что там она была впервые», – рассказал организатор гастролей.

Татьяна Кравченко пробыла в монастыре около часа, помолилась и отправилась на прогулку по территории обители.

На постановку «Женихи» в Доме офицеров, где Татьяна Кравченко сыграет с Александром Панкратовым-Черным, псковичи раскупили все билеты.

«Вечером будет аншлаг. Билетов нет. По многочисленным просьбам зрителей, которые писали нам, назначен дополнительный спектакль на 5 февраля, на 17:00. Там билеты тоже скоро закончатся», – отметил организатор.