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Спорт

Первенство по настольному теннису прошло в Себежском районе

Первенство по настольному теннису среди образовательных учреждений Себежского района прошло в теннисном зале Себежского специального учебно-воспитательного учреждения 2 февраля. Об этом сообщается газета «Призыв».

Фото здесь и далее: Юрия Максимова

В соревновании участвовали юноши и девушки 2007-2010 годов рождения, которые боролись за победу в личном и командном зачете.

«Понимая значимость спорта в воспитании подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оказавшихся без попечения родителей, необходимость их общения со сверстниками, администрация Себежского СУВУ предоставила для первенства прекрасно подготовленный теннисный зал, что позволило проводить игры сразу на четырех столах», — отметили в газете.

В результате жеребьевки были составлены четыре группы, победители которых продолжили игры в полуфинальных встречах. Полуфиналисты сыграли в финальном матче за первое место, а проигравшие в полуфиналах сыграли в матче за третье место.

Золото завоевал учащийся Кузнецовской средней школы Владислав Ромочкин. Второе и третье место среди юношей взяли воспитанники Себежского СУВУ Иван Карпов и Валерий Чехута.

Среди девушек первое место заняла учащаяся Кузнецовской школы Анна Михайлова, второе место – учащаяся Себежской средней школы Милана Вахта.

В командном зачете победили спортсмены из Кузнецовской школы, тренером которых является преподаватель Александр Козлов. Бронзу присвоили Себежской школе – преподаватель Виталий Бибик.

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