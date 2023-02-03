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Спорт

Студенты из Великих Лук заняли первое место на всероссийском форуме

Студенты Великолукской академии физической культуры и спорта заняла первое место на Всероссийском студенческом спортивно-творческом форуме «Страна победителей». Мероприятие прошло в Волгограде. Об этом сообщает портал «Luki-News».

Фото здесь и далее: портал «Luki-News»

Форум «Страна победителей» завершился сегодня. За сохранение исторической памяти и культурного наследия о героях Великой Отечественной войны делегация Великолукской академии физической культуры и спорта получила первое место.

Также в рамках форума студенты ВЛГАФК Анастасия Павлова и Константин Васильев приняли участие в традиционном Всероссийском легкоатлетическом пробеге, посвященном победе советских войск в Сталинградской битве в феврале 1943 года. «Анастасия Евдокимова постигала азы танцев на мастер-классе по хип-хопу, а Иван Румянцев изучал просторы Волгоградской академии физической культуры», - отмечается в сообщении.

Старт мероприятию дал министр спорта РФ Олег Матыцин. Помимо этого студенты из Великих Лук подготовили для форума вокальный номер «Песни, опаленные войной» в исполнении Анастасии Евдокимовой.

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