Студенты из Великих Лук заняли первое место на всероссийском форуме

15:01, 03 февраля 2023, ПАИ

Студенты Великолукской академии физической культуры и спорта заняла первое место на Всероссийском студенческом спортивно-творческом форуме «Страна победителей». Мероприятие прошло в Волгограде. Об этом сообщает портал «Luki-News».

Форум «Страна победителей» завершился сегодня. За сохранение исторической памяти и культурного наследия о героях Великой Отечественной войны делегация Великолукской академии физической культуры и спорта получила первое место.

Также в рамках форума студенты ВЛГАФК Анастасия Павлова и Константин Васильев приняли участие в традиционном Всероссийском легкоатлетическом пробеге, посвященном победе советских войск в Сталинградской битве в феврале 1943 года. «Анастасия Евдокимова постигала азы танцев на мастер-классе по хип-хопу, а Иван Румянцев изучал просторы Волгоградской академии физической культуры», - отмечается в сообщении.

Старт мероприятию дал министр спорта РФ Олег Матыцин. Помимо этого студенты из Великих Лук подготовили для форума вокальный номер «Песни, опаленные войной» в исполнении Анастасии Евдокимовой.