Курсы повышения квалификации руководителей детских школ искусств проходят в Пскове

14:11, 03 февраля 2023, ПАИ

Курсы повышения квалификации руководителей детских школ искусств проходят с 2 по 4 февраля на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщается в Telegarm-канале комитета по культуре Псковской области.

В них принимает участие эксперт в области художественного образования, главный редактор межрегионального портала для детских школ искусств, лауреат президентской программы «Дети России», кандидат педагогических наук Ирина Домогацкая из Москвы.

⁣

В работе курсов повышения квалификации также примут участие около 50 руководителей и заместителей руководителей ДМШ, ДШИ и ДХШ из Пскова и практически всех районов Псковской области, а также колледжа искусств.

⁣

«В ходе лекционных и практических занятий важную информацию получат и студенты выпускных курсов колледжа искусств – будущие молодые специалисты сферы культуры, искусства и образования Псковской области», - говорится в сообщении.