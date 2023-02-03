Баланс работы и личной жизни не получается соблюдать 4 из 10 псковичей

14:25, 03 февраля 2023, ПАИ

Баланс работы и личной жизни лучше всего умеет соблюдать молодежь. В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

Псковичам все реже удается соблюдать баланс работы и личной жизни: сегодня этой суперспособностью обладают 46% работающих. Причем у молодежи это получается лучше, чем у старшего поколения (55%), а у горожан с зарплатой до 30 тысяч рублей лучше, чем у тех, кто зарабатывает больше (51%).

Так, 4 из 10 опрошенных признают, что наладить work-life balance у них никак не выходит: 34% уделяют больше внимания работе, 7% — личной жизни.

Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп баланс работы и личной жизни чаще всего удается соблюдать бухгалтерам (67%), квалифицированным рабочим (53%) и юристам (51%). Меньше всего специалистов, которые считают, что достигли равновесия в работе и личной жизни, среди учителей и проектировщиков (по 40%), врачей (39%), руководителей и логистов (по 42%).