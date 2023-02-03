Многодетные семьи могут бесплатно попасть в Пушкинский заповедник

13:55, 03 февраля 2023, ПАИ

Государственный Пушкинский заповедник напоминает о том, что в первое воскресенье каждого месяца в учреждении предусмотрена льгота для многодетных семей: право на бесплатный вход во все музеи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Ближайший такой день — воскресенье этой недели, 5 февраля. «В 2022 году этой льготой воспользовались 642 человека», — рассказала руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Михайлова.

Она также уточнила, что полный список льготных категорий и подробности о правилах получения бесплатного билета можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Посетителям → Часы работы, билеты, льготы».