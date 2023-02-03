Псковский театр сообщил о переносе спектакля «Морфий»

13:59, 03 февраля 2023, ПАИ

Псковский театр сообщил о переносе спектакля «Морфий». Пост об этом появился в Telegram-канале учреждения.

«В связи с болезнью актера мы вынуждены перенести спектакль «Морфий», назначенный на сегодня, на 1 апреля. Спектакль «Ревизор» 5 февраля будет заменен на премьерный «Пигмалион». 10 и 12 февраля вместо спектакля «Метель» будет показан спектакль «Ионыч». Ваши билеты будут действительны в новые даты», - предупредили зрителей.

Если корректировки не устраивают, можно сдать билеты в кассу. Чтобы вернуть билеты, купленные онлайн, необходимо написать на почту support@orbilet.ru, и театр возместит их стоимость.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», - заключили в театре.