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Общество

Новый директор появился на псковском заводе Титан-Полимер

Фото: Титан-Полимер

В декабре 2022 года с участием президента России Владимира Путина состоялось торжественное открытие производства БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер». Сейчас на предприятии идет работа по налаживанию производственного процесса и обеспечению стабильного выпуска продукции. Для ведения этой операционной деятельности совет директоров ООО «Титан-Полимер» пригласил на должность генерального директора Неретина Кирилла Анатольевича.

Герман Петрушко, возглавлявший завод с 2018 года, переходит на выполнение других стратегических задач. Речь идет о проектах развития новых продуктов в рамках технологической цепочки. Переход Германа Львовича к этой работе с учетом его профессионального опыта позволит ГК «Титан» повысить эффективность бизнеса, ускорить работу по ряду важных направлений.

«Я сосредоточу свои усилия на развитии полимерного производства, то есть на создании новых материалов. В нынешних непростых экономических условиях работа над этими проектами позволит мне принести большую пользу для Группы компаний «Титан», - сказал Герман Петрушко. - Я благодарен коллективу завода «Титан-Полимер» за профессионализм и неравнодушное отношение к своей работе».

Трудовая деятельность Кирилла Неретина связана с компаниями по выпуску полимеров. Он прошел карьерный путь от рядового специалиста до генерального директора российского предприятия, специализирующегося на выпуске БОПЭТ-пленок. Имеет большой опыт успешного руководства промышленным предприятием.

«Передо мной поставлены серьезные задачи – вывод производства БОПЭТ-пленок на полную проектную мощность, поиск новых партнеров и развитие сегментов рынка для расширения реализации БОПЭТ-пленок, реализация проекта по выпуску ПЭТ-гранул, а также вывод компании на новый производственный уровень развития, – прокомментировал Кирилл Неретин. – Для меня большая честь возглавить такое современное и мощное предприятие. Я благодарен коллективу во главе с Германом Львовичем Петрушко за проделанную ими колоссальную работу».

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