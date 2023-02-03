Минтранс сообщил о сохранении средней цены авиабилетов на уровне 2021 года

15:28, 03 февраля 2023, ПАИ

Средняя стоимость авиабилетов в классе «эконом» по России в 2022 году сохранилась на уровне 2021 и 2020 годов и составила 8,3 тысячи рублей, сообщает Минтранс РФ со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«В 2022 году средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 % ниже по отношению к уровню 2019 года (9 075 рублей)», — говорится в сообщении, передаёт агентство «Прайм».

Минтранс уточняет, что данные основаны на мониторинге стоимости билетов по внутрироссийским направлениям, проведенном ФАС России. «Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости авиабилетов по некоторым направлениям показал даже снижение к 2021 году», — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок в 2022 году составил 27,2 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках программ субсидирования по льготным тарифам перевезено более 4,8 миллиона пассажиров, на 400 тысяч пассажиров больше, чем в 2021 году.