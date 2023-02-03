Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минтранс сообщил о сохранении средней цены авиабилетов на уровне 2021 года

Средняя стоимость авиабилетов в классе «эконом» по России в 2022 году сохранилась на уровне 2021 и 2020 годов и составила 8,3 тысячи рублей, сообщает Минтранс РФ со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«В 2022 году средний тариф на воздушную перевозку внутри России в экономическом классе составил 8 313 рублей, что соответствует уровню 2020-2021 годов и на 8,4 % ниже по отношению к уровню 2019 года (9 075 рублей)», — говорится в сообщении, передаёт агентство «Прайм».

Минтранс уточняет, что данные основаны на мониторинге стоимости билетов по внутрироссийским направлениям, проведенном ФАС России. «Несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний и инфляцию, уровень стоимости авиабилетов по некоторым направлениям показал даже снижение к 2021 году», — говорится в сообщении.

Минтранс отмечает, что объем господдержки по трем ключевым программам субсидирования авиаперевозок в 2022 году составил 27,2 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках программ субсидирования по льготным тарифам перевезено более 4,8 миллиона пассажиров, на 400 тысяч пассажиров больше, чем в 2021 году. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2023

Пскович пожаловался в КС из-за приравнивания его квартиры к гостинице
03 февраля 2023

Участники «Боевого братства» передали тёплые вещи псковским бойцам
03 февраля 2023

Режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 4 февраля

03 февраля 2023

Новый директор появился на псковском заводе Титан-Полимер
03 февраля 2023

В Псковской области разыскивают мужчину с татуировкой на левом предплечье
03 февраля 2023

Ещё четыре сообщения о минировании школ поступило в Псковской области
03 февраля 2023

Курсы повышения квалификации руководителей детских школ искусств проходят в Пскове
03 февраля 2023

Рыбаки не могут проехать в Ремдовский заказник без пропуска

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...