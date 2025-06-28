Концерт в честь Дня молодежи отменили в парке «Волшебная гора» из-за погоды

16:21, 28 июня 2025, ПАИ

Концерт «Искусство начинается здесь», посвященный Дню молодежи, отменили в парке «Волшебная гора» из-за погоды. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Праздник должен был состояться завтра, 29 июня.

«Вопрос был вынесен на совместное решение с руководством парка в связи с погодными условиями. Организаторы проекта до сих пор надеются на перенос мероприятия на более солнечный день», - сообщили организаторы концерта.

Это решение было принято организаторами коллектива в одностороннем порядке, добавили представители парка.