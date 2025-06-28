Псковским курсантам ФСИН вручили дипломы

16:08, 28 июня 2025, ПАИ

Торжественное вручение дипломов о высшем образовании курсантам состоялось у памятника дружине Александра Невского на горе Соколихе Псковского района сегодня, 28 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Всего обучение окончили 68 выпускников, пять из них окончили образовательную организацию с отличием.

Дипломы с отличием выпускникам вручали начальник Управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России Владимир Родионов и начальник Университета ФСИН России Александр Вотинов.

Выпускников также поздравили главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, начальник Псковского филиала университета Александр Сысоев, начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, а также другие официальные лица и представители силовых ведомств региона.

Все они отметили, что благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к службе выпускники образовательной организации чрезвычайно востребованы не только в Псковской области, но и в других регионах России. Так, квалифицированные специалисты для уголовно-исполнительной системы, окончившие Псковский филиал Университета ФСИН России, отправятся в 27 регионов страны.

В завершение церемонии вручения дипломов представители духовенства совершили водосвятный молебен, после чего выпускники по сложившейся традиции исполнили лейтенантский вальс и подбросили вверх монеты.