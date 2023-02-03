Первенство СЗФО по волейболу проходит в Псковском «Барсе»

15:38, 03 февраля 2023, ПАИ

Первенство СЗФО по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет 2005-2006 годов рождения проходит в Пскове на базе школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» с 1 по 6 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В соревнованиях принимают участие команды Псковской, Калининградской, Ярославской, Тверской и Новгородской областей, республик Карелия и Коми.

Финальные игры состоятся 6 февраля. Победители соревнований будут представлять Северо-Западный федеральный округ на первенстве России по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет.

Трансляции и расписание игр можно посмотреть в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».