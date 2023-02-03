Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Турецкие авиалинии возобновили оплату российскими картами

На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты картой российского банка, причем не только «Мир», но также Visa и Mastercard, сообщают «Известия».

В службе поддержки авиакомпании подтвердили, что операции по таким картам уже некоторое время проходят. Платежи принимаются не всегда, есть случаи отказов в операциях или отмены билета сразу после списания средств, тогда сумма возвращается на счет за два рабочих дня.

На фоне санкций и ухода Visa и Mastercard из РФ в марте 2022 года «пластик» международных платежных систем, выпущенный российскими банками, перестал действовать за рубежом, а также на иностранных сайтах. В мае Turkish Airlines также прекратили принимать карты «Мир».

Однако в январе этого года об успешных случаях оплаты билетов на сайте авиакомпании по российским картам сообщили пользователи форума для путешественников. Причем платежи проходили также по картам банков, попавших под санкции. Если операция блокируется, иногда помогает смена браузера, переход с сайта в приложение и обратно или же использование другой карты российского банка, рассказали участники обсуждения на форуме Винского.

Любая иностранная компания может договориться с российским платежным сервисом и через него принимать операции по российским картам, объяснил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он добавил, что другой способ — обрабатывать платежи через банки стран СНГ, у которых действует соглашение с НСПК. Скорее всего, Turkish Airlines используют именно этот вариант, считает эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2023

Более 80 тяжких преступлений раскрыли благодаря УФСИН Псковской области
03 февраля 2023

Сколько нас? 99-й выпуск «Псковского телеграма»

03 февраля 2023

Как поступить в Академию Репина, обсуждают в медиацентре ПАИ
03 февраля 2023

Пскович пожаловался в КС из-за приравнивания его квартиры к гостинице
03 февраля 2023

Участники «Боевого братства» передали тёплые вещи псковским бойцам
03 февраля 2023

Режим работы Изборского музея-заповедника изменится с 4 февраля

03 февраля 2023

Новый директор появился на псковском заводе Титан-Полимер
03 февраля 2023

В Псковской области разыскивают мужчину с татуировкой на левом предплечье

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...