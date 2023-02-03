Участники «Боевого братства» передали тёплые вещи псковским бойцам

15:33, 03 февраля 2023, ПАИ

Тёплую одежду и письма школьников передали псковским бойцам члены общественной организации «Боевое братство». Вместе с ветеранами-афганцами гуманитарную помощь в дивизию привёз вице-спикер областного Собрания Игорь Дитрих – депутат участвует во всех мероприятиях ветеранов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Собрание 60».

«Из личного опыта знаю: для хорошего выполнения боевых задач солдата нужно прежде всего одеть, обуть и обеспечить. Мы собрали средства – спасибо, неравнодушные люди откликнулись – и заказали на фабрике 70 комплектов тёплой одежды», - поделился председатель псковского отделения «Боевого братства», член Общественной палаты Александр Кривотулов.

В посылке с одеждой на фронт отправятся письма школьников. «Там, на передовой, это очень ценно – эти письма душу греют и морально очень поддерживают», - поблагодарил замкомандира батальона Евгений Постанин.

Машина с гуманитарной помощью отправится к месту назначения уже сегодня.