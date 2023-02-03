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Происшествия

ВИДЕО Житель Опочки задержан за работу курьером у мошенников

Полицейские задержали жителя Опочки, который работал курьером у телефонных мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

В конце ноября – начале декабря  2022 года в Пскове зарегистрирована целая серия дистанционных мошенничеств в отношении пенсионеров, которые передавали денежные средства курьерам.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские получили информацию о возможной причастности к совершению преступления жителя Опочки 2001 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с коллегами Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали подозреваемого на территории Северной столицы. В беседе с полицейскими задержанный пояснил, что в сентябре 2022 года он устроился на работу курьером через переписку в мессенджере, поэтому своего работодателя он никогда не видел и не знает его имя.

Куратор на постоянной основе присылал молодому человеку адреса проживания пожилых людей, где задачей курьера было представляться посыльным сотрудником правоохранительных органов и забирать денежные средства. После этого полученные суммы через банковские терминалы отправлялись куратору, а курьер получал 5-8 % от незаконной сделки.

Молодой человек также пояснил, что заниматься преступной деятельностью начал в Санкт-Петербурге, где, по его словам, совершил еще около 15 аналогичных эпизодов. В Пскове курьер забирал деньги пенсионеров трижды. В настоящее время данная информация проверяется, ущерб, причиненный всем потерпевшим, устанавливается.

В ходе следствия установлено, что ущерб от мошеннических действий на территории областного центра составил более полумиллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Установлено, что ранее фигурант уголовного дела уже был семь раз судим за кражи и угоны транспортных средств.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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