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Культура

Выставка работ студентов-репинцев откроется в Пскове 4 февраля

4 февраля откроется выставка работ студентов и преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина по итогам летнего и зимнего пленэров в Пскове и Изборске. Экспозиция получила название «Земля Псковская», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. 

12:00 – выставка откроется в Псковском музее-заповеднике (Поганкины палаты).

16:00 – выставка откроется в выставочном зале регионального отделения Союза художников России.

Проект - результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств (ректор С. И. Михайловский) и частной фирмы скульптора и предпринимателя А. М. Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь». Обе выставки, связаны с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств или художников, окончивших академию в разные годы.

На выставке «Земля Псковская» будут представлены примеры современной скульптуры, живописи и графики. У зрителей будет возможность увидеть произведения известного мастера, создавшего монументальные работы для многих городов России, в том числе и для Псковской области, - заслуженного художника РФ В. Э. Горевого (1944-2019). Это портреты Михаила Ломоносова и Петра Первого. Ученик В. Э. Горевого А. М. Мартьянов представляет эскиз будущего памятника псковскому князю Довмонту (Тимофею) и работу, воплощающую образ Апостола Андрея Первозванного.

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