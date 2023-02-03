Более 100 спортсменов приняли участие в «Опочецкой лыжне»

15:57, 03 февраля 2023, ПАИ

Муниципальные соревнования «Опочецкая лыжня» состоялись сегодня, пишет газета «Красный маяк».

В лыжных гонках приняли участие более 100 спортсменов из числа воспитанников детских садов, обучающихся школ района, школы-интерната, студентов Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, представителей Детского оздоровительно-образовательного центра, а также «активных и спортивных жителей города».

Участников соревнований приветствовал глава района Юрий Ильин, который поздравил присутствующих с прекрасным зимним днём и пожелал всем удачных стартов. «Спорт – это жизнь, а лыжи, пожалуй, лучший вид спорта», - отметил он.

Лыжникам предстояло преодолеть дистанции на 400 метров, а также от одного до пяти километров. Победителей и призёров соревнования наградили дипломами и медалями администрации Опочецкого района.