В Пыталовском районе женщина похитила деньги из носка своей знакомой

16:50, 03 февраля 2023, ПАИ

Жительница Пыталовского района напала на свою знакомую и похитила из её левого носка деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Судом установлено, что подсудимая находилась у знакомой в гостях, где они употребляли алкоголь, после чего обвиняемая решила украсть у неё деньги, которые хранились в левом носке потерпевшей. Так она похитила 14 000 рублей и несколько раз ударила по лицу свою знакомую. Завладев денежными средствами потерпевшей, подсудимая скрылась и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Приговором Пыталовского районного суда местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, т. е. открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Суд принял во внимание, что женщина ранее судима за убийство, и с учетом позиции государственного обвинителя за совершенное преступление назначил ей наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также приняли во внимание наличие у подсудимой трех малолетних детей, в связи с чем предоставил ей отсрочку от реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14 лет.

Если в течение данной отсрочки осужденная не докажет исправление своим поведением, она отправится в места лишения свободы.

Приговор суда вступил в законную силу.