Избранные и переизбранные. Начало. Главные события месяца глазами экспертов. Январь 2023 года

17:57, 03 февраля 2023, ПАИ

В январе у большинства было три полноценных рабочих недели, но по количеству событий месяц, который принято считать «ленивым» - идет раскачка после новогодних праздников, не уступит ни одному другому времени года по насыщенности событиями. Впрочем, таковым январь в Псковской области является уже несколько лет. Не до раскачки.

ТОП-5

5 место. Назначена дата досрочных выборов главы Пустошкинского района

Под самый занавес января депутаты Пустошкинского районного Собрания назначили на 23 декабря досрочные выборы главы муниципалитета. Этому предшествовало судебное разбирательство: отправленная в отставку глава района «яблочница» Светлана Василькова пыталась восстановиться в должности. Однако суды законность решение депутатов признали, судебное решение вступило в силу, а у районного Собрания появилось право назначить даты выборов.

Выборы в Пустошкинском районе станут первыми в череде избирательных кампаний, которые пройдут в Псковской области в 2023 году, об этом подробнее — в авторской программе Александра Машкарина «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

В пустошкинских выборах очевидно примут участие основные парламентские партии. А вот выдвинет ли своего кандидата «Яблоко»? Формально в партии считают, что Василькова со своими обязанностями справлялась, а раз так, то почему бы не продолжить? А значит, нужен свой кандидат. Если такового не будет, получается, что «яблочники» де-факто признают, что правление Васильковой действительно было провальным, как считает большинство жителей района.

4 место. Кадровые назначения: заместителем губернатора Псковской области назначен Игорь Шатурный.

На уровне топ-менеджмента региона кадровых перемен не было довольно давно: команда Михаила Ведерникова выглядит монолитной. Тем неожиданнее для многих оказалась произошедшая «ротация» заместителя губернатора по ЖКХ: Василия Осипова сменил выходец из Томской области Игорь Шатурный.

Игорь Шатурный долгие годы работал на должности замглавы региона в Томской области, опыта ему не занимать. Однако несмотря на то, что он практически сразу стал участником всех совещаний и тематических выездов в Псковской области — Михаил Ведерников задачи нарезал с ходу да и отопительный сезон в разгаре, в медиапространстве вице-губернатор Шатурный как публичная фигура пока не отметился никак. Как говорят, пока входит в тему.

3 место. В регионе негласно стартовала губернаторская избирательная кампания: партии начали озвучивать имена возможных кандидатов.

Так или иначе, в течение года событийный ряд будет постоянно возвращать нас к теме выборов. Все события, явления в социально-экономической жизни, политической повестке будут теперь рассматриваться в том числе и через призму предстоящих губернаторских выборов.

Михаил Ведерников — фаворит еще не стартовавшей официально избирательной гонки. Впрочем, когда выборам нужен был официальный старт? Уже в начале года политические партии начинают с разной степенью осторожности примерять на своих первых лиц одежды кандидатов в губернаторы.

Заместитель губернатора Александр Серавин считает, что кампания будет конкурентной, и не стал исключать, что в выборах примут участие и варяги. Его слова фактически уже подтвердили представители ЛДПР и КПРФ. В качестве одного из возможных кандидатов псковские либерал-демократы рассматривают депутата Госдумы от Смоленской области Сергея Леонова. Мол, Пскову он человек не чужой, частенько тут бывает. Псковские коммунисты в линейке потенциальных кандидатов от КПРФ назвали Николая Бондаренко, депутата Саратовского заксобрания, известного блогера и правдоруба.

Впрочем, все еще десять раз может измениться. И подозреваем, что при здравом размышлении политические партии, принимая во внимание крепкие позиции Михаила Ведерникова, не станут выдвигать в регионе варягов, отдав кампанию на откуп своим местным кадрам.

2 место. В Псковской области открылся Год наставника и педагога, глава региона заявил об увеличении финансирования поддержки педагогических кадров.

Но политическая повестка на самом деле занимает незначительную часть жизни региона. Для многих куда важнее оказался официальный старт в регионе Года наставника и педагога, который торжественно был дан в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Объем финансирования программ, направленных на поддержку педагогов в 2023 году, увеличивается с 100 до 160 млн рублей. Губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что в области складывается самая настоящая система поддержки педагогов, которая охватывает как начинающих учителей, так и заслуженных, много лет работающих в системе образования.

Кстати, в эту субботу — традиционные встречи выпускников школ. Лишний повод встретиться не только с одноклассниками, но и со своими учителями, сказать им спасибо.

1 место. Губернатор Михаил Ведерников и митрополит Тихон обсудили в федеральных министерствах мероприятия по празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря.

550-летие Псково-Печерского монастыря — событие регионального, даже федерального масштаба. И прекрасный повод для того, чтобы максимально привлечь внимание и ресурсы на обновление Печор. Надо признать, этим уже не первый год занимаются и губернатор Михаил Ведерников, и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

При этом печорскую повестку активно включают и федеральные власти. В декабре глава региона пригласил на празднование юбилея монастыря президента Владимира Путина — и тот ответил согласием. Эксперты ПАИ отмечают, что «это фактически как президентский указ о юбилее: дает массу возможностей при лоббировании проектов по обустройству Печор». С этим трудно не согласиться, но справедливости ради отметим, что региональные светские и церковные власти Псковской области в любом случае максимально задействуют все свои возможности, а перемены к лучшему в самих Печорах видны невооруженным глазом.

В январе Михаил Ведерников и митрополит Тихон в Москве встречались с двумя федеральными министрами — главой Министерства культуры Ольгой Любимовой и руководителем Минстроя Иреком Файзуллиным. В обеих встречах в центре внимания был юбилей Печор. Очевидно, встречи не последние.

ТОП-10