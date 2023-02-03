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Общество

Вышел в эфир 99-й выпуск «Псковского телеграма»

На этой неделе одной из тем, активно обсуждаемых в телеграм-пространстве, стали обнародованные демографические показатели. Например, сколькими новыми гражданами прибавилась Россия в результате миграции из других государств. И как сделать так, чтобы демографический вопрос был, наконец, успешно решен. 

В Псковской же области турпоток становится все полноводнее и шире, об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала председатель комитета по туризму региона Марина Егорова. Но, как говорится, нет предела совершенству. Об этом, а также о том, что же должно стать брендом региона, о стартовавшей пока неофициально избирательной кампании в очередном, 99-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко. 

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о наиболее интересных и обсуждаемых в телеграм-пространстве темах минувшей недели. Выпуски проекта выходят по пятницам: в 18:00 — на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский». 

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