Индексацию зарплат работникам обсудили профсоюзы и руководство Горводоканала

17:26, 03 февраля 2023, ПАИ

Реализацию федерального отраслевого соглашения и индексацию заработной платы обсудил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в ходе совещания с директором МУП города Пскова «Горводоканал» Константином Болотиным и руководителями структурных подразделений предприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов обратил особое внимание на предстоящую большую работу по исполнению отраслевого соглашения.

«Необходимо изыскать ресурсы и просчитать риски, но всё-таки решить вопрос по индексации зарплаты. Мы должны исполнять отраслевое соглашение, быть конкурентоспособными, уважать людей труда, выплачивая работникам достойную заработную плату. Уверен, что сообща у нас всё получится», - подчеркнул Игорь Иванов.

Участники встречи также обсудили исполнение коллективно-договорных обязательств, вопросы охраны труда.

Игорь Иванов рассказал о деятельности профсоюзов в сфере социального партнёрства, напомнил об особых преференциях и льготах для членов профсоюза по санаторно-курортному оздоровлению и отдыху. Он также поблагодарил аппарат управления и лично директора «Горводоканала» Константина Болотина за поддержку профсоюзных инициатив внутри предприятия, за социальную позицию и особое, бережное отношение к профессиональным кадрам.