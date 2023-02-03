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Общество

Игорь Иванов принял участие в Первом слете работающей молодежи в Волгограде

Роль современной молодёжи в развитии страны обсудили участники круглого стола, состоявшегося в рамках Первого слета работающей молодежи в Волгограде.

Фото: пресс-служба облсовпрофа

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в мероприятии в формате видео-конференц-связи принял участие председатель регионального профобъединения Игорь Иванов. Он выступил с приветственным словом и поздравил всех присутствующих с 80-й годовщиной Сталинградской битвы.

«Мы на Псковской земле, как никто другой, понимаем, что такое борьба за свою Родину, у нас с Волгоградской землей очень много общего, и я рад, что нас объединила общая профсоюзная работа. Наше сотрудничество только углубляется и совершенствуется, в том числе и благодаря совместным мероприятиям», - обратился к участником круглого стола Игорь Иванов.

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