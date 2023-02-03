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Общество

Актер сериала «Универ» умер от пневмонии

 Скончался 30-летний актер, известный по ролям в молодежных сериалах, Сергей Корсик, пишет газета «Известия».

В течение четырех месяцев актер боролся с болезнью – его мучал сильный кашель. Приехавшая скорая поставила предварительный диагноз «бронхит», с которым после актера и госпитализировали. Уже в медучреждении выяснилось, что у юноши двусторонняя пневмония и подозрение на туберкулез.

Свой 30-й день рождения актер провел на больничной койке. По словам Николая, друга умершего, Сергей не делился с подписчиками и друзьями новостями о своем состоянии и не хотел утруждать близких проблемами.

«Накануне смерти он позвонил мне в последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова», — рассказал Николай.

Сергей Корсик ушел из жизни 16 января, но о кончине стало известно только сейчас. В момент смерти с ним рядом не было никого из близких. На его кремации присутствовали сестра и друг.

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