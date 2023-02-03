Декан знаменитой Репинки дал совет для поступающих в академию

18:10, 03 февраля 2023, ПАИ

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Главное для поступающего в Академию художеств им. Репина - это поддержка родителей, отметил декан факультета живописи, академик РАХ Александр Чувин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он заявил, что родительская поддержка играет большую роль в момент поступления в академию. Именно родители, как самые главные люди, должны придать сил и уверенности абитуриенту.

О поступлении в Репинку декан говорит прямо: «Это сложный процесс, и нужно быть полностью настроенным и собранным».

Помимо этого он посоветовал приносить оригиналы своих работ при поступлении. Так преподаватели смогут по-настоящему оценить художника и его работу.

Также он рассказал, что в академию не страшно поступить не с первого раза. Декан признался, что он сам поступил в академию только с третьего раза.