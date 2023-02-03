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Общество

Дорожное освещение организовали в двух районах Псковской области

Новые линии наружного искусственного освещения появились в Усвятах и Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения искусственное освещение протяжённостью 1,930 км обустроили на участке автомобильной дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в посёлке Усвяты. 

«Дорога играет важную роль для местных жителей: она проходит через центр населённого пункта на улице Велижской и отличается высокой интенсивностью движения транспортных средств и пешеходов», — отметили в комитете.

Было установлено 82 опоры и 100 консольных светодиодных светильников. В ведомстве рассказали, что такие фонари работают при любых климатических условиях, в летний зной и зимнюю стужу, не перегорая от излишнего тепла и не промерзая от холода.

Фото: газета Усвятского района «Новая жизнь»

Фото: газета Усвятского района «Новая жизнь»

Самый протяжённый участок, который освещён в 2022 году по нацпроекту, – 407+672 км в Опочке на автодороге Опочка – а/д «Санкт-Петербург» – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь (Р-23). Здесь обустроили четыре линии освещения общей протяжённостью 5,775 км. Работы на объекте велись последние два года. В 2022 году завершилось обустройство двух линий освещения протяжённостью 3,5 км.

«Объект социально значимый и востребованный у местных жителей. Новые фонари появились на участке, который проходит по центральным городским улицам — Коммунальной и Ленина. Здесь расположены образовательные, культурные учреждения и местная администрация», — говорится в сообщении. Всего вдоль трассы смонтировано 209 опор и 224 светильника.

Улица Ленина. Фото: опочецкая газета «Красный маяк»

Улица Коммунальная. Фото: опочецкая газета «Красный маяк»

«Новые линии освещения возводим в первую очередь в пределах зон повышенной опасности и на дорогах с высокой интенсивностью движения. Это позволяет повысить уровень безопасности дорожного движения на таких участках. В планах на 2023 год не снижать темпы. Планируем приступить к устройству наружного искусственного освещения в Великолукском, Куньинском, Красногородском и Псковских районах. На некоторых объектах кроме освещения появятся и новые тротуары», — отмечает врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

Добавим, за 2022 год в порядок привели свыше 5 км линий наружного искусственного освещения. Всего на территории Псковской области освещено более 54 км региональных дорог.

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