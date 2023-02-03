Сделанные псковичками маскировочные сети используют в зоне СВО

23:00, 03 февраля 2023, ПАИ

Военнослужащие в зоне СВО активно используют маскировочные сети, которые делают женщины в Псковской области. Об этом одна из псковичек сообщила в телеграм-канале «Масксети 60. Псков»

Она рассказала, что её муж прислал фотографию, где использует маскировочную сеть. «Муж прислал, пригодились всё-таки», — отметила псковичка.

Другая женщина отметила, что создание маскировочных сетей осуществляет по новой схеме. По её словам, работе по плетению предшествовало длительное изучение различных материалов и техник плетения.

«Друзья, мы плетём по нашей схеме! Наши военные оценили технику плетения и материал…» — добавила она.

Отметим, что создавать маскировочные сети для солдат в зоне СВО женщины по всей России начали ещё в прошлом году. Каждый день к масштабному движению присоединяется все больше и больше женщин.