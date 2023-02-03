В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности

20:00, 03 февраля 2023, ПАИ

Группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете коллекторской деятельности в России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Разработчики обращают внимание, что, по данным Банка России, в декабре 2022 года задолженность российских граждан по кредитам перед банками превысила 26 триллионов рублей, увеличившись за 2022 год почти на 2 триллиона рублей. При этом в настоящее время происходит рост просроченной задолженности по потребительским кредитам, что «вызвано неуклонным снижением доходов населения в условиях спада экономики», считают они.

Ранее был принят закон с целью упорядочить отношения между кредитором и заёмщиком, то есть исключить такие ранее используемые методы, как шантаж, угрозы личного характера, использование автодозвонов без ограничений по частоте и времени суток. Однако жалобы на действия коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжили поступать.

В связи с этим законопроектом предлагается запретить на территории РФ деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является возврат просроченной задолженности. Также вводится запрет на привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.