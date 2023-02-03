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Общество

Ещё 23 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

За минувшие сутки в Псковской области зафиксировали ещё 23 подтверждённых случая заболевания коронавирусом, сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего с начала пандемии в области подтвердилось 126 238 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 124 060 пациентов, в том числе 15 — за последние 24 часа. За время пандемии в регионе умерли 1 962 больных коронавирусом.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

  • Псков – 41413/16,
  • Великие Луки – 18299/2,
  • Псковский район – 9738/3,
  • Себежский район – 3020/2.
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