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Общество

Активисты Новосокольнического района посетили агрокомплекс «Красное Знамя»

Фото здесь и далее: газета «Новосокольнический край»

Члены Совета ветеранов войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, а также местного отделения Союза пенсионеров Новосокольнического района 3 февраля побывали на экскурсии в молочно-товарном комплексе ОАО «Красное Знамя», сообщает газета «Новосокольнический край».

Инициатором поездки стала председатель районного Совета ветеранов Галина Базлова, помощь в организации оказало управление сельского хозяйства района.

Экскурсию по современному молочно-товарному комплексу провели генеральный директор ОАО «Красное Знамя» Владимир Довгун и главный зоотехник предприятия Николай Маюк. 

Члены районного Совета ветеранов и Союза пенсионеров посмотрели, как содержится поголовье, как происходит кормление и уборка за животными, подготовка к доению. Они увидели, как молоко поступает в молочный блок и пастеризуется и охлаждается в специальных цистернах. 
Никто из участников экскурсии не остался равнодушным, когда увидел маленьких телят.

Владимир Довгун подробно рассказал, как на молочно-товарном комплексе осуществляется уход за новорождёнными животными и молодняком. 

Завершилась экскурсия дегустацией местной продукции. «Члены районного Совета ветеранов и местного отделения Союза пенсионеров очень благодарны руководству ОАО «Красное Знамя» за радушный приём, интересный рассказ о комплексе и незабываемые впечатления от увиденного, а также управлению сельского хозяйства района — за организацию поездки», — отметили в районной газете. 

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