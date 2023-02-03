Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

21:23, 03 февраля 2023, ПАИ

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в документе.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Из сводного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия проекта следует, что для участников государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность менять перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов, а также сроки участия в экзаменах при наличии уважительных причин.

Кроме того, для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, будет предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ там, где они проходят военную службу.

Также планируется изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля, уточняется в документе.