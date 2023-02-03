Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в документе.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Из сводного отчёта о проведении оценки регулирующего воздействия проекта следует, что для участников государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность менять перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов, а также сроки участия в экзаменах при наличии уважительных причин.

Кроме того, для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, будет предусмотрена возможность подавать заявления об участии в ЕГЭ там, где они проходят военную службу.

Также планируется изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля, уточняется в документе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2023

Новую кислородную станцию установили в Пскове
03 февраля 2023

Активисты Новосокольнического района посетили агрокомплекс «Красное Знамя»
03 февраля 2023

Эксперт рассказала, откуда в Псковскую область приедут туристы в февральские выходные
03 февраля 2023

Дорожное освещение организовали в двух районах Псковской области
03 февраля 2023

Псковичи в февральские выходные предпочитают туры на Кавказ и в Сочи - эксперт
03 февраля 2023

Вышел в эфир 99-й выпуск «Псковского телеграма»
03 февраля 2023

В Пскове назвали имена победителей городского этапа конкурса «Учитель года – 2023»
03 февраля 2023

Игорь Иванов принял участие в Первом слете работающей молодежи в Волгограде

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...