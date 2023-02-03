Новую кислородную станцию установили в Пскове

21:04, 03 февраля 2023, ПАИ

Установка кислородной станции производительностью более 1 000 литров в минуту на территории Псковской областной инфекционной клинической больницы завершена, сообщили в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.

Концентратор кислорода приобретён на средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Подготовка к его установке началась летом прошлого года. Окончательно ввести станцию в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2023 года.

«Кислородные станции хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса, когда в учреждение поступало множество людей с повреждёнными лёгкими. Кислородная терапия применялась для улучшения параметров дыхания, стабилизации лёгочной гипертензии и предотвращения тромбоэмболии. С ней состояние здоровья пациентов быстро нормализовалось. Кроме того, обогащённый кислородом воздух благотворно влиял на сердечно-сосудистые заболевания, работу нервной и иммунной систем, уменьшал стресс», — отметили в комитете.

В настоящий момент на территории больницы и в великолукском филиале располагаются три кислородные станции. Их производительность составляет 1 200 литров в час — по 400 литров каждая. Все в исправном состоянии. Новая кислородная станция позволит расширить возможности лечебного учреждения и обеспечит бесперебойную подачу медицинского газа, в том числе благодаря функции автоматической заправки кислородных баллонов, незаменимых при транспортировке пациентов.