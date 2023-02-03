Подросток госпитализирован в результате ДТП в Пскове

21:26, 03 февраля 2023, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Юбилейной произошло столкновение Lada Granta с пешеходом-подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская-сводка».

В результате ДТП пострадал 14-летний пешеход, он госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, трое подростков перебегали дорогу в неположенном месте, в результате чего один из них столкнулся с двигающимся автомобилем.

На месте работают бригада скрой помощи, сотрудник ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.