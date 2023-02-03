Подросток госпитализирован в результате ДТП в Пскове
В Пскове на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Юбилейной произошло столкновение Lada Granta с пешеходом-подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская-сводка».
В результате ДТП пострадал 14-летний пешеход, он госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, трое подростков перебегали дорогу в неположенном месте, в результате чего один из них столкнулся с двигающимся автомобилем.
На месте работают бригада скрой помощи, сотрудник ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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