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Общество

Жителей Якутии предупредили о морозах до минус 50 градусов

Температура воздуха в Республике Саха (Якутия) на следующей неделе опустится до -51 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В середине января на большей части Якутии установились 50-градусные морозы, а 13 января морозы побили 30-летний рекорд на якутской метеостанции Тонгулах Горного района где была зарегистрирована температура воздуха в минус 62,4 градуса.

Синоптик напомнил, что опасным температурным явлением является ситуация, когда температура в зимний период опускается ниже многолетних значений на 7 и более градусов.

«В республике Саха (Якутия) с 5 по 8 февраля отклонение от нормы прогнозируется -9…-11, это значит, что минимальная температура будет -50, -51 градус», — сказал он.

Роман Вильфанд также предупредил об аномальном похолодании на севере Красноярского края. Там 7 и 8 февраля прогнозируется отклонение от нормы на -7-8 градусов, температура опустится до -42-43 градусов.

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