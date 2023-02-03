Врач рассказал об отличиях мигрени от обычной головной боли

23:22, 03 февраля 2023, ПАИ

Врач-терапевт Анастасия Московченко рассказала о разнице между мигренью и обычной головной болью. В беседе с порталом News.ru в пятницу, 3 февраля, специалист отметила, что основным отличием мигрени от обычной головной боли является продолжительность болевых ощущений.

По её словам, характерными признаками мигрени являются тошнота, рвота, светобоязнь и спутанность сознания. Также Московченко заявила, что при появлении этих симптомов стоит лежать в тёмной комнате в тишине.

Врач призвала обращаться к неврологу для диагностики мигрени и назначения снимающих боль препаратов. «При мигрени головная боль очень выраженная, интенсивная, может отдавать в глаз, глазницу, в ухо. Приступы продолжаются от нескольких часов до нескольких суток», — добавила терапевт.