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Общество

В банке объяснили, от каких кредитных карт стоит избавиться

Кредитная карта — удобный финансовый продукт, однако важно, чтобы он не вводил в лишние траты. Возможно, стоит ещё раз пересмотреть свои карты, чтобы избавиться от балласта, рассказал руководитель блока розничного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Алексей Охорзин.

Есть такие карты, от которых лучше избавится, так как они будут крайне невыгодны для вас, сказал эксперт. Прежде всего следует обратить внимание на комиссию за обслуживание вашей кредитки, а также стоимость СМС-информирования.

«В некоторых банках даже на этом можно сэкономить: так, например, если человек является зарплатным клиентом кредитной организации, где выпущена карта, или тратит в месяц определённую сумму, обслуживание кредитки будет бесплатным. А вот в других банках за это придётся платить до 3 тысяч рублей в месяц. Поэтому всегда важно подробно ознакомиться с условиями», — объяснил он.

Также эксперт посоветовал внимательно присмотреться к такой опции, как разные льготные, или же, как их ещё называют, грейс-периоды. Очень часто клиенты выбирают протяжённый льготный период, желая таким образом уменьшить ежемесячные платежи, облегчить нагрузку на бюджет и снизить риск возникновения просроченной задолженности, пишет агентство «Прайм».

«Если клиент пользуется кредитной картой с длительным грейс-периодом, то также важно обращать внимание на условия, которые зафиксированы в договоре. Банк, например, может потребовать вносить ежемесячные платежи или стоимость обслуживания выше, чем при коротком грейсе. Иногда длинный льготный период бывает лишь один раз после активации карты, а далее уже стандартный срок — 50 дней», — пояснил эксперт.

Наконец, важно досконально изучить условия договора, сказал эксперт. Ведь если невнимательно прочитать его, то можно «попасть» на огромный процент после окончания льготного периода. 

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