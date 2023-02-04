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Общество

ПсковГУ приглашает школьников на сегодняшний день открытых дверей

Дни открытых дверей пройдут в двух институтах ПсковГУ сегодня, 4 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций программа стартует в 10:30. В главном корпусе вуза на улице Ленина, 2 для учеников выпускных классов и их родителей состоится интерактивная экскурсия «Здравствуй, ИГУМ!». Затем в актовом зале участники встречи познакомятся с руководством института, узнают, какие образовательные программы предлагает институт в новом учебном году. 

В 12:10 абитуриентов будут ждать экспресс-занятия по иностранным языкам «Языковая мозаика», а в 12:40 состоится интенсив-консультация по эффективной подготовке к ЕГЭ от экспертов предметных комиссий. 

В 14:00 абитуриентов и родителей будут ждать представители Института образования и социальных наук. Начало программы — в актовом зале главного корпуса вуза. Участники познакомятся с программами обучения, смогут задать все интересующие вопросы о поступлении и получить ответы от заместителя ответственного секретаря приёмной комиссии ПсковГУ. В 15:00 мероприятие продолжится интерактивной программой института.

Напомним, что 11 февраля в 11:00 день открытых дверей пройдёт в Передовой инженерной школе гибридных технологий в станкостроении Союзного государства и Институте промышленных технологий и дизайна, в 14:00 – в Институте права, экономики и управления.

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