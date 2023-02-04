Большинство псковичей придут на помощь испытывающему трудности коллеге — опрос

10:48, 04 февраля 2023, ПАИ

Большинство псковичей придёт на помощь не справляющимся с работой по собственной инициативе, но есть и те, кто поможет только после распоряжения руководства, следует из опроса сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Два из трёх псковичей (67 %) сами предложат помощь коллеге, у которого что-то не получается в работе. 25 % окажут помощь в случае, если коллега попросит о ней. 4 % согласятся помочь, только если распорядится руководство. Ещё 1 % ни при каких условиях не станут помогать сослуживцам.

Готовность предложить свои услуги больше свойственна псковичам старше 35 лет, чем тем, кто моложе. Респонденты с зарплатой от 50 тысяч руб. более склонны проявлять инициативу в вопросах помощи, чем те, кто зарабатывает меньше.

Мужчины чуть чаще женщин готовы подставить плечо коллеге, который испытывает трудности в работе (68 и 65 % соответственно). Среди женщин же больше всего тех, кто предпочитает дождаться просьб о помощи (33 %).