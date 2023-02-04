Великолукские арбитры принимают участие в сборах в Санкт-Петербурга

11:50, 04 февраля 2023, ПАИ

Участие в учебно-тренировочном сборе в Санкт-Петербурге принимают великолукские судьи, сообщается в группе «ФК «Луки-Энергия» Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«В Санкт-Петербурге на базе стадиона «Кировец» проходит учебно-тренировочный сбор судей в рамках подготовки к сезону 2023 года. После теоретических занятий арбитры занимаются физической подготовкой и сдачей нормативов», — говорится в сообщении.

В сборе принимают участие великолукские судьи Вадим Феклистов и Илья Рожков.