Уникальную защиту от тепловизоров создают для бойцов СВО в Красногородском районе

13:00, 04 февраля 2023, ПАИ

Помогать мобилизованным военнослужащим из Красногородского района продолжают поисковики из отряда «Первый рубеж» вместе с работниками районного досугового объединения. В настоящее время они приступили к пошиву защитных экранов, сообщает газета «Заря».

К пошиву защитных экранов от тепловизоров приступили на базе районного Дома культуры. Их шьют из непромокаемой ткани со специальной вкладкой из фольги. Она позволяет сохранять тепло и слиться с температурой окружающей среды. Таким образом, бойцы становятся фактически невидимы для вражеских дронов, оснащённых тепловизорами.

«На собранные во время благотворительных мероприятий средства мы закупили ткань и фольгу. В группе наших друзей из Пыталово, которые тоже занимаются организацией помощи мобилизованным, мы нашли тестовый образец экрана, сшитого в прошлом году пыталовскими школьниками. Мы модифицировали его согласно пожеланиям наших военных и приступили к пошиву. Первые пять экранов уже отправились в зону СВО вместе с нашими бойцами. Из оставшегося материала выйдет ещё 16 штук», - рассказала директор Красногородского районного досугового объединения Марина Егорова.