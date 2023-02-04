Более 800 великолучан посетили концерт в поддержку бойцов СВО

13:45, 04 февраля 2023, ПАИ

Митинг-концерт в поддержку Вооруженных Сил России собрал более 800 великолучан, пишет газета «Великолукская Правда Новости».

Перед зрителями выступили творческие коллективы, солисты, поэты и представители городской общественности. Также звучали песни «Встанем!», «Огонек», «От героев былых времен», «Россия». Трудовые коллективы и ветеранские объединения, кадеты выразили добрые слова и пожелания защитникам Родины.

«Сегодня наши бойцы на фронте защищают нашу свободу, наш государственный суверенитет, право наших детей на будущее», - сказала депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина.

В зале присутствовала мать погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции разведчика-пулеметчика Гвардии ефрейтора Романа Щеблыкина. Сейчас она ведет большую патриотическую работу в память о сыне и в поддержку российских военных.

«Я как мать погибшего участника СВО Романа Щеблыкина, стараюсь помочь бойцам вместе со всеми великолучанами. В центре специального образования, где я работаю, мы с детьми делаем заготовки для блиндажных и окопных свечей. Весь город сплотился, все женщины, каждый пытается внести минимальный, но важный вклад в помощь бойцам», - рассказала мать Героя.

Митинг-концерт организовал Центр поддержки и реализации молодежных инициатив совместно с Союзом десантников и городской администрацией.