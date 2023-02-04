Студенты-репинцы поделились впечатлениями от зимнего плэнера в Пскове

14:15, 04 февраля 2023, ПАИ

Выставка работ студентов и преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина по итогам летнего и зимнего пленэров в Пскове и Изборске открылась сегодня в Псковском музее-заповеднике, передаёт корреспондент ПАИ.

Экспозиция получила название «Земля Псковская». Проект стал результатом взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств и частной фирмы скульптора и предпринимателя Андрея Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь».

Выставка связана с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств и художников, окончивших академию в разные годы. «Впечатления невероятные, ведь я пишу зиму в первый раз. У вас прекрасный город, я еду домой с богатыми впечатлениями», - поделилась участница из Мексики.

