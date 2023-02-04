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Общество

До -11 градусов прогнозируют в Псковской области 5 февраля

 Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской 5 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами прогнозируется небольшой снег, день пройдёт без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -11 до -6 градусов, днём - от -8 до -3 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

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