До -11 градусов прогнозируют в Псковской области 5 февраля

14:40, 04 февраля 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской 5 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами прогнозируется небольшой снег, день пройдёт без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -11 до -6 градусов, днём - от -8 до -3 градусов. Атмосферное давление будет высоким.