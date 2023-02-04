Первенство СЗФО по самбо проходит в Псковском районе

14:55, 04 февраля 2023, ПАИ

Спортивные соревнования в рамках партийного проекта «Единой России» «Zа самбо», Первенство СЗФО по самбо проходят в деревне Борисовичи Псковского района с 3 по 5 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения.

За победу борются самбисты из Республик Карелия и Коми, а также из Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.