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Происшествия

Более 2 млн рублей выманили мошенники у себежанки

Более двух миллионов рублей похитили телефонные мошенники у жителей Себежского района в период с 31 января по 3 февраля. Об этом пишет газета «Призыв».

Так, МО МВД России «Себежский» сообщает, что 3 февраля в дежурную часть обратилась жительница Себежа с заявлением о том, что неизвестные похитили денежные средства с её банковской карты. Она пояснила, что девушка, позвонив с незнакомого номера, представилась сотрудницей банка и рассказала, что данными потерпевшей завладел посторонний человек, который пытается оформить кредит, и теперь для сбережения её денежных средств необходимо выполнить несколько действий. 

Впоследствии мошенники оформили кредит и убедили себежанку перевести все денежные средства на «безопасный счёт» в целях сохранности денег. В результате ущерб составил около 1,9 миллиона рублей. Ведётся следствие.

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