Полосатый январь. Продолжение истории

23:50, 04 февраля 2023, ПАИ

Пять раз мы побывали в январе месяце на рыбалке на Тёплом озере. И все пять рыбалок не похожи друг на друга. Вчера у нас великолепный клёв, сегодня почти полное безмолвие, как будто мы оказывались на другой планете.

День третий. 24.01.2023. Путьково – Пнево. Тёплое озеро

Вдохновлённые итогами предыдущей рыбалки, уже через день мы вчетвером вновь отправились на берег Тёплого озера. Приехали в 08:30 и сразу же пошли на точку. Вышли точнёхонько. Стас, как он утверждал, шёл по нашим же следам позапрошлого дня. Может, и так, а может, и не так, ну а я двигался к ориентиру, замеченному мною с прошлого раза, и вышел очень-очень точно. Помогла и трещина во льду: очень приметное место. Когда я её пересёк, то ориентироваться стало совсем просто. Было бы ещё проще, если бы у кого-нибудь из нас был навигатор, но такого прибора в нашей компании пока нет.

Три минуты — и вся рыбалка?

Я пробурил лунку в полуметре от своей старой уловистой и уже через две минуты выудил первого двухсотграммового окунька. А ещё через минуту вытащил на лёд толстенного окуня. У меня, наверное, это самый крупный зимний окунь за все времена. Как потом показало домашнее взвешивание, горбач потянул на 920 граммов. Я не ожидал такой цифири и даже засомневался, а не перепутал ли я на своих весах либры с граммами (либр — английский фунт, 1 lbs = 0,453 кг.). Но нет, всё точно.

Очень интересно этот полосатый «лапоть» клюнул, а думаю даже, что и не он. Сначала я услышал лёгкий, еле ощутимый удар, подмотал катушку сантиметров на десять, опять лёгкий удар — ещё десять сантиметров вверх, опять лёгкий удар — ещё десять: ударяет кто-то, а брать не хочет. А потом рыбина просто повисла без всяких ударов, но в лунку я её завёл не сразу, три-четыре раза потягался с ней туда-сюда. Кто уцепился за мою блесну, и не понять было. Когда я увидел огромную пучеглазую морду, появившуюся в лунке, даже не сразу сообразил, что за рыбина с такой головой размером с лунку мне попалась. Но это секунду продолжалось, другую. И когда выволок окуняру на лёд, то тут уже и все мои товарищи опешили. Но и сразу же обрадовались: «Да-а-а! Вот это трофей! Вовремя пришли. Какая рыба здесь классная клюёт». До этого они не очень торопились, и кое-кто из них даже ещё и лунку не успел пробурить. Тут же зашумели ледобуры, захлопали крышки рыбацких ящиков, замелькали руки, разматывающие снасти.

За это время я и третьего окунька поймал. Действительно окунька, небольше, стограммового размера. И меня осенило: а не этот ли малец так несмело стучал по моей блесне три минуты назад? А горбач его легко, наверное, отодвинул или напугал и хапнул блесну без всяких прелюдий. Ну, не верится как-то, что такая громадина так долго целилась и не решалась клюнуть.

Неокунёвый день

А дальше… А дальше необъяснимый парадокс. На этом, считайте, у нас рыбалка и закончилась, не более десяти минут она продолжалась, и то только у меня. Оставшееся время клевало в час по чайной ложке. Да какое в час — в два часа по чайной ложке, то есть по одному окуньку! И место меняли, и по паре десятков новых лунок просверлили — почти ничего. Я долго не покидал рекордную лунку, поймал с большими перерывами ещё четырёх окуньков среднего размера — ну не клюёт, и всё тут. Решил походить-побурить, насверлился досыта в округе, но ни в одной новой лунке не услышал ни тычка. После часа активных физических занятий вернулся на прежнее место и с большим трудом вымучил ещё пару окушков.

Вот такой неокунёвый день оказался. Я почему-то был уверен, что сегодня будет клевать лучше, чем пару дней назад, ну во всяком случае не хуже. Почему так? Да потому, что в прошлый раз и северо-восточный ветер был (на Тёплом озере самый нелюбимый у рыболовов), и давление было высокое, и морозный день был после оттепели — все приметы не в пользу хорошей рыбалки, а она выдалась на удивление великолепной. В этот же раз всё наоборот: ветер правильный, западный, давление легонько падает вниз, небольшой снежок. Казалось бы, самая окунёвая погода. И увы… В два часа дня пошёл обещанный метеорологами «небольшой снег», да такой, что сразу исчезли и земля (берега), и небо. Часто бывает, что с переменой погоды меняется и клёв, то есть если клёва до этого не было, то можно было ожидать, что начнётся. Но он не только не начался, а вообще затих до нуля. На этом рыбалку и закончили. Очень неожиданно слабенькая она выдалась. У меня с десяток окуней в улове, у товарищей четыре — три и один соответственно. Ежели бы не килограммовый «арбуз», то об этой рыбалке и рассказывать было бы нечего.

Современные зодчие

Время у нас было, и решили заехать на разведку в Пнёво, до которого от Путьково рукой подать. Разузнаем, что к чему, да в следующий раз, может, туда и махнём. Всё-таки ходить поближе, а рыбка и там знатная бывает. Возле часовни стояло около десятка запорошенных снегом машин: знать, ещё с утра рыболовы приехали, и десять — это довольно много для этих мест. И не зря они, наверное, приехали.

Часовенка вновь удивила: помолодела, похорошела. Спасибо в первую очередь Александру Захаровичу Мосалыгину и Юрию Сергеевичу Андреенкову из Смоленска и псковичу Ивану Николаевичу Михайлову. Первые двое с товарищами в начале двухтысячных годов часовню спроектировали и построили. А Иван Николаевич летом прошлого года её обновил — деревянный сруб, крышу и купол обработал защитными и отбеливающими препаратами, заменил крыльцо. И как будто крылья новые выросли у часовенки. Она будто парила над снегом, светилась и блистала ярким золотистым цветом.

Я зашёл внутрь (дверь там всегда открыта), поблагодарил создателей неземной красоты. Кстати, все трое в своё время закончили педагогические институты: Александр и Юрий в Смоленске учились на художественно-графическом факультете, а Иван в Пскове — на биологическом.

Клюёт и в Пнёво

У часовни мы поговорили с возвращавшимися рыболовами: окунь клюёт, ёрш — тоже. Позволили рыбаки заглянуть и в их ящики. Да, окунь, конечно, не путьковский, но и не псковский — в среднем граммов по 130–150, крупных ни у кого не было, уловы килограммов по пять-шесть. Вышли мы по каналу взглянуть и на озеро. У границы наш пограничный катер на воздушной подушке стоит, а совсем рядом, в ста метрах от камышей, кто-то сидит, рыбачит. Подошли к одинокому рыболову, поздоровались. Мужчина наших лет ловил мормышкой на мотыля, улов неплохой: средненькие окуньки, мелкие плотвички и колючие ерши самых разных размеров.

Вдруг «подушка» активировалась, закрутился-завертелся её винт, и ко всем, кто в это время ещё находился на льду, пограничники подъехали и по громкоговорящей связи вежливо попросили убраться из акватории: «Господа рыболовы, времени осталось десять минут до захода солнца. Просим покинуть акваторию озера». И все потянулись к берегу. С некоторыми из них мы тоже успели перекинуться парой слов: окунёк ловится некрупный, плотва попадается огромная, но пока ещё редко. Картина ясная, при большом желании можно и здесь порыбачить. Ещё раз взглянув на часовню и поклонившись красоте ослепительной и её создателям, мы уехали домой. В Псков вернулись уже в тёмное время, дорога прошла без приключений.

День четвёртый. 28.01.2023. Путьково, Тёплое озеро

Верная примета

Вновь мы в Путьково. Тянет сюда снова и снова. На этот раз были лишь вдвоём со Стасом. Доехали без проблем: дороги почищены, подсушены морозцем и нескользкие, даже грунтовки. Но это когда ехали рано утром туда. А вот оттуда… Но об этом расскажу чуть ниже.

Повернув к Путьково, повстречали зайчика. Сразу вспомнились вековые рыболовные приметы. Одна из них как раз про ушастого: мол, если встретишь зайца по пути на рыбалку, то всё, бесполезно, разворачивайся обратно, клёва не будет. Но появилась и современная интерпретация этой приметы. Если заяц, когда с ним повстречаетесь, повернётся мордочкой к вам, то всё будет хорошо, а если пушистым задом, то… ну, в общем, вы поняли. Наш заяц-беляк неспешно перескакал дорогу с одной обочины на другую, не сильно обращая внимание на машину, нисколько не смущаясь ярким светом фар. И ни переда нам не показал, ни зада. Как быть? Как толковать такое его расположение к нам? Наверное, как ни то ни сё. Порыбачим — увидим.

Скользко и не клюёт

На берегу всего пять машин. Ещё когда только собирались, то заметили яркую необычную «светомузыку» над камышами. Оказывается, это пограничники дежурят у выхода из канала и моторизованных рыболовов на озеро не выпускают: ждите восхода солнца, а пешие — шагайте на здоровье. Озеро после вчерашней оттепели покрылось зеркальным льдом, вода поверх льда ещё не вся промёрзла, и тонкая корочка часто хрустела под ногами, выпуская оставшуюся воду наверх. Идти было очень скользко. Я остановился, достал из ящика когти (ледоступы), надел их на сапоги. Ну вот, другое дело. Стал чувствовать себя гораздо устойчивее.

Поначалу шли вместе, но где-то через полчаса наши пути разошлись. Стас пошёл прямо, как ему вчера по телефону объяснили, а я отклонился вправо, где уже собралась небольшая группа рыболовов. Они сидели на знакомом мне месте: когда-то мы там неплохо рыбачили. Подошёл к ним, просверлил с десяток лунок — и ни в одной ни поклёвки. И с одного края от рыболовов попробовал, и с другого, и в середине — ничего. Лишь один вялый и нереализованный окунёвый удар за полтора часа лова. Да ещё я навернулся очень крепко: сгребая ногой лёд с очередной лунки, так поскользнулся, что всей спиной плотно приложился ко льду, едва успев бур от себя отбросить. И когти не помогли. Потому что высверленная ледяная крошка забила металлические коготочки ледоступов и вместе с водичкой лишила меня надёжного сцепления. Хреновенький клёв сегодня.

Что за день?

Рыбача, я всё время осматривался по сторонам и давно приметил одинокого рыболова, ловившего рыбу метрах в четырёхстах, ближе к границе. И главное, давно он там находится, не меняя место. Может, у него клюёт? Двинулся в этом направление. По дороге ещё пару лунок просверлил. Увы, пусто. А парень реденько, но всё же руками помахивал. Вышел на его линию и метрах в пятидесяти от него просверлил сразу две лунки. Первая лунка результата не дала. А во второй — далеко не сразу, а после 30-40 подбрасываний блесны — я наконец-то услышал поклёвку. Да такую, что аж дыхание остановилось. После несильного удара я кого-то подсёк, а поднять не могу. Тяну на себя, а там не сдвинуть. Но подсёк, наверное, неглубоко и секунд через пять, как выражаются рыболовы, лишь «продрал» этого кого-то: блесна — в одну сторону, рыбина — в другую. Вот блин! Клюнула единственная рыбина за полдня и сошла. Обидно. Больше в этой лунке никто не отзывался. Но этого и следовало ожидать. Обычно после сходов, после получения травмы от рыболовных крючков рыбы из-под этой лунки разбегаются.

Просверлил рядом, метрах в восьми, ещё две лунки. И в первой из них, опять после долгой пустопорожней игры блесной, я вновь подсёк кого-то очень крупного. Этот кто-то успел сделать пять-шесть мощных рывков, натяжение лески было на грани её прочности, и… сход. Да что за день такой?! Хорошо хоть блесна целая осталась.

Минут через десять в новой лунке у меня очередная неудача. Ушёл окуняра из-под самого моего носа. Я уже видел огромную голову и не менее огромные глазища окуня. Блесна отцепилась, выскочила изо рта и отскочила в сторону. Я инстинктивно кинулся подхватить рукой едва торчавшую окунёвую голову, и… ящик с санками выскользнул из-под меня. Я упал. Рукой, не видя лунки, пытался нащупать окунёвую морду, но куда там... Два-три раза прошлёпал ладошкой мимо лунки, а когда её нащупал, то, естественно, окуня уже там не было. А санки выскользнули потому, что погода такая была. Когда пробурил лунку, то вода из неё широко разлилась, но замерзать из-за небольшого минуса не торопилась. На этой водичке санки и стояли, а в санках — ящик, а на ящике — я. Ну что за издевательство сегодня надо мной?

Адреналиновая рыбалка

И наконец-то! После хорошего удара, после тяжёлых, но коротких дёрганий, после нескольких потяжек вверх-вниз я выудил окуня-красавца. Ура! Первая рыба за день. Пусть единственная, но зато какая! Полосатый «лапоть» сразу отогрел моё сердце. Буквально через минуту после этого позвонил Стас и рассказал о чудесном клёве: он и окуней хороших килограммов десять наловил, и две щуки поймал, и все вокруг него тоже обловились. Я ему в ответ: «Ты не поверишь, а я всего одного окуня поймал». «А я тебе говорил! Да надо было сюда сразу идти. Ну ладно, потом обо всём расскажу, а то здесь роуминг жёсткий. Я уже собираюсь», — выпалил скороговоркой мой товарищ. «Ну, теперь уже поздно к тебе идти». Я оставался на этом месте ещё с полчаса, но крупные рыбины больше не клевали, впрочем, как и никакие другие. Двинулся в обратную сторону, и метров через двести клюнул первый окунёк двухсотграммового размера, за ним ещё один и ещё. И в соседней лунке пару штук поймал, из них одного граммов триста весом. Неужели клёв начался? Но нет, на этом он окончательно и закончился. Что заметил, там, где у меня клевали «монстры», глубина была ровно три метра, а здесь — на полметра меньше.

Дальше я уже без остановок быстрым шагом пошёл к берегу. Взглянул на часы — 15:00. Через сорок пять минут был у машины. А товарища нет. Лишь через полчаса и он возвернулся. Стас довольный как слон. Действительно, улов у него хорош: килограммов пятнадцать толстеньких окуней. Но сказал, что крупного, такого как у меня, нет ни одного, много трёхсотграммовиков, а откровенной мелочи вообще не было. Да ещё щука ему руку порвала. Зубастая застряла в лунке (у товарища бур 100-миллиметровый), её голова торчит, блесна отцепилась, и он в азарте в открытую острозубую пасть залез рукой и вытащил щуку на лёд. Долго ещё рука кровила на морозе.

У меня же в итоге семь окуней и один окуняра. Но сказать, что я был недоволен рыбалкой, не могу. Она мне очень понравилась, так как столько встреч с крупными рыбинами у меня на зимних рыбалках ещё ни разу не было. И пусть я поймал только одну из них, но адреналиновых эмоций испытал в достатке. И обязательно туда же приду на следующей рыбалке. Место вроде бы приметил.

Песок в дефиците?

Собрались, загрузились и поехали домой. Гололёд на дороге ужасный. Сразу за деревней Чудские Заходы повстречались с рыболовами, попавшими в беду. Их автомобиль «Фиат-Комбо» слетел со скользкой дороги и уткнулся носом в глубокий, обрывистый, недавно вырытый кювет. Рядом топтались двое невезунчиков. Мы остановились, спросили, чем помочь. «Спасибо, все живы и здоровы, помощь не нужна, уже вызвали эвакуатор из Пскова». — «А как получилось?» — «Да вроде бы и медленно ехали, но выбросило из колеи — и сразу в кювет». Ехали они с прицепом, прицеп уже отцепили и откатили в сторону. Такие дорожные картинки осаживают и заставляют ехать ещё осторожнее. Так и ехали. Если утром по самолвовской дороге мчались без проблем и под 80 км/ч, по путьковской — под 60 км/ч, то обратно — 20-30, не более 50 км/ч. Вторую зиму мы замечаем, что посыпать эту дорогу песком некому.

Домой доехали без происшествий. Завтра опять туда же, но уже и с Константином.

День пятый. 29.01.2023. Путьково. Тёплое озеро

Промахнулся?

Дорога без проблем, грунтовка скользкая, но уже не на столько, как вчера. Шёл небольшой снежок, температура минус пять градусов, слегка задувал умеренный юго-западный ветер. На выходе из канала опять пограничная «подушка» тормозила моторизованных рыболовов: до рассвета нельзя, — а пеших не трогали и даже документы не проверяли. Приехали рано, впереди нас лишь пара рыболовов прошла, их следы были отчётливо видны на свежем снегу. Километра два шли вместе, а потом я начал забирать вправо. Решил ещё раз посетить вчерашнее место силы, где со мной кто-то не один раз брался поиграть в перетягивание каната. А Стас с Костей так и пошли прямо, на вчерашнее клёвое место на песках. Я долго искал, вглядывался в следы на льду, но так и не нашёл ни своих лунок, ни множество лунок вчерашнего соседа. Мороз был несильный, но весь лёд выровнял и выгладил. Просверлил три лунки. Думаю, по глубине сориентируюсь. Но глубина во всех трёх оказалась не та. Вчера было ровно три метра. А сегодня и 3,3, и 3,5, и 3,2 м. Скорее всего, я промахнулся и перешёл то место. Ну, перешёл и перешёл, лишь бы клевало, возвращаться назад совсем не хотелось. Но, увы, ни одной поклёвки. Нет, вру. Одну рыбину я всё же там выудил: ёрш с жадностью уцепился за мою блесну.

На Тёплом озере всегда есть где окунуться

Направился к товарищам, до них километра два надо было идти. Почти сразу попался широкий участок тёмного волнистого льда. Пятый раз мы уже в эту зиму на Тёплом озере — и лёд нигде сомнений не вызывал, а здесь он очень опасно затрещал. Я снял с плеча ледобур и дальше понёс его в опущенной руке: так безопаснее. Три раза останавливался и не решался идти дальше: треск был очень неприятный. Возвращался и обходил эти странные места. Но вообще-то ничего странного. Вполне возможно, здесь открытая вода долго гуляла, так как это самое широкое место Тёплого озера, да и течение здесь могло быть, как и родники. В общем, не понравилось мне это место. Хотел просверлить лёд, проверить толщину, но треск прекратился, и интерес к толщине у меня сразу же и пропал. Двадцать раз вспомнил слова местного рыболова: «На Тёплом и в тридцатиградусный мороз можно найти где окунуться». По пути к товарищам пробурил три лунки — в одной поймал средненького окунька, в другой услышал еле внятный удар, пробовал доловить, но так больше никого и не соблазнил.

«Это не рыбалка…»

На новом месте было человек двадцать. Когда я проходил мимо ближайшего ко мне рыболова, то разглядел лежащего на льду крупного окуня. Очень солидный экземпляр, килограмм в нём точно будет. Но никакой другой рыбы, даже мало-мальских окушков рядом не было. Я просверлил лунку метрах в тридцати, посидел минут десять — ничего. Пошёл внутрь толпы рыболовов. Но сегодня это не толпа, а так, разреженная и широко разбросанная группа. Похоже, что с клёвом и здесь не очень. Нашёл Стаса и Костю. Действительно, от вчерашнего клёва остались лишь сладкие воспоминания. У Кости за два часа лова четыре окунька, у Стаса всего парочка. Станислав рассказал, что с хорошей щучкой пободался, но та быстренько сошла с крючка и помахала ему хвостиком.

Глубина на этом месте всего два метра, ну, может, где и чуть глубже. Клевал окунь очень редко и очень капризно. Приходилось его долго раздразнивать: сначала у самого дна, потом блесну поднимать выше, примерно на 30 сантиметров, потом ещё на столько же — и так до нижнего края льда. И лишь под самым льдом следовала поклёвка. Всего я поймал десятка два среднего размера окуньков, и половина из них схватили мою блесну у самой лунки. Полосатые словно понимали, что если они ещё протянут с атакой, то добыча убежит и спрячется в лунке, а там её уже не достать, и хватали блесну очень жадно. Много приходилось сверлить, лишь в каждой пятой лунке кто-нибудь отзывался. Первым устал Стас: «Это не рыбалка, толку сегодня не будет, надо ехать домой». А времени всего 12 часов дня. «Зачем тогда в такую даль ехали? Хотя бы до двух часов дня порыбачим, может, что и изменится, — возражал я товарищу. — Давайте, что ли, пообедаем да решим, что делать дальше. А то прибежали, убежали. Разве это рыбалка?» С моим доводом согласились, но обед прошёл как-то вяло, чувствовалось какое-то напряжение и недовольство. Перекусили, решили ещё часик порыбачим, и ежели ничего — то и по домам.

Щука из сказки

Костя вернулся к предобеденным лункам: это метров сто пятьдесят в обратную сторону. Решил и я туда же сходить. И пять, и семь лунок — почти ничего: два окунька — и всё. У Константина одна лунка всё же расклевалась, из неё он десяток окуней надёргал.

И я сижу неподалёку, играю блесной в очередной лунке, уже поднял её под самый лёд, как кто-то чуть удочку из руки не выбил — настолько удар был неожиданным и резким. Нифига себе! Я и порадовался такому повороту дела, и в ту же секунду огорчился. Крупная рыбина таскала блесну с силой из стороны в сторону, а так как отпуск лески был короткий, всего-то около полуметра, то первая мысль была: «Порвёт. Такой короткий поводок обязательно порвёт. Отпускать леску, не отпускать?» Я опять растерялся, как неделю назад, и не знал, как правильно действовать. Но руки инстинктивно тянули леску на себя, рыбина часто и с сильными рывками металась под самой лункой. В один прекрасный момент я завёл её голову в лунку и на удивление легко выволок на лёд. Да-а! Хороша! Щука-красавица! Полторашка точно! Ох и долго же я отцеплял блесну из щучьей пасти, так крепко тройник зацепился. Хищница тоже, наверное, боялась, что рыбка, то есть блесна, спрячется в лунке и она схватить её не успеет. Щука всегда с броском атакует, а так как леска была короткой, то сама себя крепко на тройник и насадила. Это мой зимний рекорд. Более чем килограммовую щуку я со льда ещё не ловил. Ну вот, теперь обижаться на сегодняшнюю рыбалку и не стоит. Рыбалка у меня состоялась. Попросил Станислава зафиксировать сей момент. И такой смачный кадр получился —ни дать ни взять сказочный Емеля разговаривает со щукой! И не только мне такое сравнение в голову пришло, половина моих родных и знакомых, которым я тут же отправил фото, именно это сходство и подчеркнули.

Закончив фотосессию, Стас решил пробурить ещё одну лунку — и на этом всё. И тут же подряд четыре окуня хорошего размера выудил на лёд. Вот это да! За целый день ни таких размеров, ни такого клёва мы и не видели. Так, может, началось? К этому времени я уже убрал и бур, и удочку, но не поленился, вновь всё достал и привёл в боевую готовность. Но, как оказалось, это была случайная кратковременная вспышка. Хотя Константин тоже что-то именно за это время поймал. Собрались. В итоге у товарищей килограммов по пять, у меня килограмма три окуней и полуторакилограммовая щучка. Ожидания были другие, но и на такой улов обижаться не будем.

Домой добрались без приключений и ещё засветло. Первый раз так рано приехали с Тёплого озера. Стас заявил, что больше туда не поедет: ходить далеко, рыбы нет. Но мы его хорошо знаем, отдохнёт на работе недельку, а к следующей субботе Тёплое озеро его опять призовёт.