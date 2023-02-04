Жители Струг Красных ждут возможности посетить новый каток

19:44, 04 февраля 2023, ПАИ

Погода не позволяет жителям Струг Красных насладиться новым катком, установленным в конце 2022 года, сообщает газета «Струги».

Новая коробка была установлена администрацией городского поселения «Струги Красные», но с тех пор погодные условия никак не дают возможности жителям выйти на лёд.

Работники администрации только и успевают, что почистить снег, залить водой, но наступает потепление.

Жители уже смеются: «Известный всем Винни-Пух говорил: "Мед - это очень уж странный предмет... Мед если есть, то его сразу нет!". Перефразируя эту крылатую фразу, то же самое можно сказать про наш каток: он вроде есть, но его всё же нет!», - пишет читательница газеты Елена.